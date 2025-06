Giorgia Meloni travolge Conte al Senato | parole pesantissime VIDEO

Giorgia Meloni scardina le accuse di Giuseppe Conte con parole dure e decise al Senato, dando il via a un duello politico acceso alla vigilia del Consiglio europeo. La premier non si ferma e ribadisce con forza la posizione italiana, lasciando tutti senza fiato. Un episodio che promette di scuotere i prossimi dibattiti istituzionali e di ridefinire gli equilibri politici nazionali. Resta sintonizzato per scoprire come evolverĂ questa sfida tra leader.

Giorgia Meloni travolge Conte al senato: parole pesantissime (VIDEO) – Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte alla vigilia del Consiglio europeo. La premier, intervenuta a Palazzo Madama per illustrare la posizione italiana sul prossimo vertice UE, ha colto l'occasione per replicare duramente al leader del Movimento 5 Stelle, che poche ore prima l'aveva attaccata in Aula con toni molto accesi.

