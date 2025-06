Giorgia Meloni bruciata in piazza | la follia dei pacifisti a Napoli

L'Italia si trova di fronte a scene di protesta sempre più accese e controverse, con manifestanti che scelgono di bruciare bandiere e immagini dei loro leader. A Roma e Napoli, la follia dei pacifisti si traduce in gesti eclatanti, come il rogo di bandiere israeliane e di immagini di Giorgia Meloni e Donald Trump. Una dimostrazione di come la passione per la pace possa sfociare in azioni estreme, lasciando il paese diviso e riflettendo sulle sfide della convivenza civile.

Sabato a Roma hanno bruciato bandiere israeliane, lunedì a Napoli "i pacifisti" si sono ripetuto bruciando direttamente la foto gigante di Giorgia Meloni e Donald Trump in strada. Tutto questo, ovviamente, per protestare contro la guerra. Nel pomeriggio di ieri diversi attivisti hanno sfilato sul Lungomare di Napoli contro i bombardamenti degli Stati Uniti all'Iran. I manifestanti si sono riuniti in piazza Sannazaro, esponendo anche le bandiere della Palestina, per poi muoversi in corteo verso il vicino Consolato Usa di piazza della Repubblica dietro uno striscione con la scritta "Disarmiamoli".

