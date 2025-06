Giorgia Antonelli e Vladimir Luxuria protagonista dello spettacolo Princesa di Fabrizio Coniglio a Sannicandro di Bari

Giorgia Antonelli e Vladimir Luxuria sono i protagonisti dello spettacolo "Princesa" di Fabrizio Coniglio a Sannicandro di Bari. La seconda settimana del festival “Del Racconto, il film” (DRIFFest - XVI edizione) prosegue domani, mercoledì 25 giugno, nella suggestiva corte del Castello Normanno Svevo, con un appuntamento unico dedicato agli “Altri” e alle loro storie. Non perdere questa occasione di immergerti in narrazioni che aprono nuove prospettive e spazi di dialogo.

La seconda settimana del festival "Del Racconto, il film" - (DRIFFest - XVI edizione) prosegue domani, mercoledì 25 giugno, a Sannicandro di Bari, nella corte del Castello Normanno Svevo, con Del Racconto, glile AltriAltre, il primo degli appuntamenti del festival in collaborazione con Puglia.

