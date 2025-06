Giochi e laboratori per bambini a Villa Manin un' estate per sperimentare l' arte

Quest’estate, Villa Manin si trasforma in un magico laboratorio di creatività, offrendo ai piccoli visitatori un’esperienza indimenticabile tra giochi e attività artistiche. Con "Arteventi didattica-Architetture trasparenti", i bambini dai 6 ai 10 anni avranno l’opportunità di esplorare l’arte e l’architettura in modo divertente e coinvolgente. Un’occasione unica per sperimentare, imparare e lasciarsi sorprendere, perché anche i più giovani possono diventare veri protagonisti dell’arte e della cultura.

Anche quest'estate Villa Manin apre le sue porte ai visitatori più giovani con "Arteventi didattica-Architetture trasparenti", un programma di giochi e laboratori d'arte, a partire dal 29 giugno, pensato per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni. L'iniziativa è inserita nell'ambito della mostra. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Giochi e laboratori per bambini a Villa Manin, un'estate per sperimentare l'arte

In questa notizia si parla di: giochi - laboratori - bambini - villa

Spettacoli, giochi e laboratori con il festival "Pavullo città dei bambini" - Domenica 8 giugno, il festival "Pavullo città dei bambini" ritorna per la sua seconda edizione, offrendo una giornata di divertimento e creatività per i più piccoli e le loro famiglie.

** "ESTATE IN VILLA 2025"!** Siamo entusiasti di dare il via ai nostri centri estivi. È il momento perfetto per i bambini di divertirsi, fare nuove amicizie e imparare tante cose nuove in un ambiente sicuro e accogliente. **Attività per tutti i gusti:** - Giochi all' Vai su Facebook

Giochi e laboratori per bambini a Villa Manin, un'estate per sperimentare l'arte, 29 giugno 2025; Versilia Kids – Seconda Edizione; Esplora Bimbi 2024: domenica 6 ottobre un pomeriggio di giochi e laboratori a Villa Belvedere.

BAMBINI A VILLA CARLOTTA: LABORATORI SUL FIORE E SUMMER CAMP - I bambini potranno esplorare il parco e il museo e dare sfogo alla propria fantasia: verranno organizzati giochi, attività creative e laboratori sotto la guida esperta degli educatori di Villa ... Secondo ciaocomo.it

Roma, l’estate dei bambini a Villa Borghese tra natura, giochi e letture - Summer Saturday”, che propone le visite esplorative con laboratorio creativo e le letture animate, in italiano e in inglese ... Lo riporta ilquotidianodellazio.it