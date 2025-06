Giocano da soli ma non crescono | due esperti spiegano quali sono i rischi dell'abuso di videogame

Nel mondo digitale, i videogiochi affascinano giovani e adulti, ma un uso eccessivo può nascondere insidie serie. Intervistati da Fanpage.it, pedagogista Daniele Novara e formatore Simone Lanza evidenziano i rischi di dipendenza, solitudine digitale e delusioni educative, invitando adulti e istituzioni a promuovere un approccio più consapevole e moderato. Scopriamo insieme come proteggere i nostri giovani in questa realtà virtuale in continua evoluzione. Continua a leggere.

Intervistati da Fanpage.it, il pedagogista Daniele Novara e il formatore Simone Lanza analizzano il rapporto tra giovani e videogiochi. Tra dipendenza, solitudine digitale e falso mito educativo, i due esperti mettono in guardia dai rischi di un uso precoce e smodato, chiedendo più consapevolezza da parte di adulti e istituzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

