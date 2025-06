Gigi & Friends – Sicily For Life | la scaletta gli ospiti e dove vedere l’evento benefico

Stasera, su Canale 5, si accende il cuore di Palermo con “Gigi & Friends – Sicily For Life”, una serata di musica e solidarietà che unisce star e pubblico in un abbraccio generoso. Sul palco dello stadio Renzo Barbera, Gigi D’Alessio insieme a ospiti come Elodie e Fiorella, ci regaleranno emozioni indimenticabili per sostenere cause benefiche. Non perderti questa straordinaria serata di solidarietà: scopri la scaletta, gli ospiti e dove seguire l’evento!

Stasera, martedì 24 giugno, in prime time su Canale 5, " Gigi & Friends – Sicily For Life ", una serata speciale di musica e solidarietà con Gigi D'Alessio e tanti amici e ospiti. Sul palco dello stadio Renzo Barbera di Palermo, il cantautore partenopeo si esibirà nei suoi più grandi successi amati in Italia e nel mondo. Accanto a lui, tanti amici e ospiti d'eccezione, gli artisti più amati della scena musicale italiana: Elodie, Fiorella Mannoia, Geolier, Noemi, Sal Da Vinci, The Kolors, Clementino, Lda, Rosario Miraggio, Elena D'Amario e Alessandro Siani. "Gigi & Friends – Sicily for Life" è anche un progetto dal grande cuore: l'evento promuove una raccolta fondi a favore della realizzazione di un poliambulatorio per la cura delle malattie rare in ambito pediatrico a Palermo in collaborazione con il Policlinico P.

Gigi D’Alessio: in prima serata su Canale 5 ‘Gigi&Friends- Sicily for life’, una serata speciale di musica e solidarietà con tanti ospiti - Preparatevi a vivere una serata indimenticabile: martedì 24 giugno, su Canale 5, Gigi D’Alessio torna in prima serata con “Gigi & Friends – Sicily For Life”.

