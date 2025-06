GIGI & FRIENDS | PARATA DI STAR SU CANALE 5 NELLO SHOW EVENTO DI GIGI D’ALESSIO

Preparati a vivere una serata indimenticabile: martedì 24 giugno su Canale 5, "Gigi & Friends – Sicily For Life" trasformerà lo stadio Renzo Barbera di Palermo in un palcoscenico di musica, solidarietà e emozioni autentiche. Gigi D’Alessio, accompagnato da ospiti speciali, delizierà il pubblico con duetti inediti e grandi successi, creando un evento unico che unisce cuore e note. Un'occasione imperdibile per celebrare la musica e la solidarietà come mai prima d'ora.

Martedì 24 giugno, in prima serata su Canale 5, arriva " Gigi & Friends – Sicily For Life ", una serata speciale di musica e solidarietà con Gigi D'Alessio e tanti straordinari ospiti. Una festa di musica e condivisione, regalando al pubblico duetti inediti ed emozioni autentiche. Sul palco dello stadio Renzo Barbera di Palermo, il cantautore partenopeo si esibirà nei suoi più grandi successi amati in Italia e nel mondo. Accanto a lui, tanti amici e ospiti d'eccezione, gli artisti più amati della scena musicale italiana: Elodie, Fiorella Mannoia, Geolier, Noemi, Sal Da Vinci, The Kolors, Clementino, Lda, Rosario Miraggio, Elena D'Amario e Alessandro Siani.

