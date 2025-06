Gigi D’Alessio in concerto a Roma | la scaletta delle canzoni

Roma d’estate si trasforma in un palcoscenico di emozioni con concerti imperdibili, come quello di Gigi D’Alessio al Circo Massimo il 25 giugno 2025. L’artista napoletano, amato da generazioni, promette una serata indimenticabile. Ma quali canzoni farà risuonare sotto le stelle? Scopriamo insieme la scaletta di Gigi D’Alessio, tra successi e sorprese, per vivere al massimo questa grande occasione musicale.

Roma d’estate diventa ancora più bella con i vari concerti che vengono organizzati. Rock in Roma è appena iniziato e anche al Circo Massimo si stanno succedendo diversi spettacoli. Tra qualche giorno si esibirà Gigi D’Alessio, artista napoletano, molto amato dagli italiani. Quando si esibisce Gigi D’Alessio a Roma: la scaletta. Il 25 giugno 2025 Gigi D’Alessio si esibirà al Circo Massimo e molti si stanno chiedendo quale sarà la scaletta in programma. Nell’attesa di avere tutte le informazioni ufficiali, è possibile fare riferimento a quella utilizzata per il suo concerto a Napoli avvenuto poche settimane fa. 🔗 Leggi su Funweek.it

