Gigi D’Alessio il concerto stasera 24 giugno su Canale 5 | gli ospiti

Questa sera, 24 giugno, su Canale 5, preparatevi a vivere un evento unico: 'Gigi & Friends – Sicily For Life'. Un concerto ricco di emozioni, solidarietà e grande musica con Gigi D’Alessio e ospiti d’eccezione come Elodie e Noemi. Non perdete questa serata speciale, all’insegna di duetti inediti e momenti indimenticabili che uniscono il cuore e la passione per la musica. La magia sta per iniziare!

(Adnkronos) – Stasera, martedì 24 giugno, in prima serata su Canale 5, arriva 'Gigi & Friends – Sicily For Life'. Una serata speciale di musica e solidarietà con Gigi D’Alessio e tanti ospiti d'eccezione: da Elodie a Noemi, ecco chi ci sarà. Una festa di musica e condivisione, regalando al pubblico duetti inediti ed emozioni autentiche. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: gigi - alessio - stasera - giugno

Gigi D’Alessio sold out al Maradona di Napoli, stasera il bis - Gigi D'Alessio fa il bis al Maradona di Napoli, confermando il suo straordinario legame con il pubblico partenopeo.

#Palermo risponde alla chiamata di Gigi D’Alessio e stasera si replica allo stadio Renzo Barbera ? Vai su Facebook

Gigi D'Alessio, il concerto stasera 24 giugno su Canale 5: gli ospiti; Stasera in tv (24 giugno): Le Iene spariscono e Monica Setta sfida Gigi D'Alessio; La grande musica regina della tv con ‘Gigi & Friends Sicily for Life’: ospiti, duetti, scaletta di stasera.

Ecco gli ospiti che affiancheranno Gigi D'Alessio nell'evento allo stadio Renzo Barbera di Palermo - Stasera in tv, martedì 24 giugno 2025, su Canale 5 ci sarà Gigi & Friends – Sicily for Life, un evento speciale di musica e solidarietà con Gigi D'Alessio e tante stelle della musica da Noemi a ... Lo riporta gazzetta.it

Stasera in tv (24 giugno): Le Iene spariscono e Monica Setta sfida Gigi D'Alessio - I programmi tv da vedere stasera 24 giugno, dal concerto di Canale 5 alle storie difficile raccontate da Monica Setta e la nuova partita del mondiale per club. Riporta libero.it