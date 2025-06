Gigi D' Alessio canta in prima serata con Elodie Sal Da Vinci Fiorella Mannoia Geolier Noemi Clementino The Kolors e tanti altri

Stasera, alle 21:30 su Canale 5, un evento imperdibile: "Gigi & Friends – Sicily for Life". Gigi D’Alessio, accompagnato da artisti di grande calibro come Elodie, Sal Da Vinci, Fiorella Mannoia e molti altri, porta sul palco dello stadio di Palermo un concerto ricco di emozioni e musica che fa bene. Un'occasione unica per vivere una serata all'insegna della passione e dell'amicizia, perché la vera musica unisce e dà forza.

L a musica che fa bene arriva su Canale 5. Stasera, martedì 24 giugno, alle 21:30 va in onda Gigi & Friends – Sicily for Life, il concerto di Gigi D’Alessio registrato allo stadio Renzo Barbera di Palermo nelle serate del 20 e 21 giugno. Sul palco, con lui, tanti amici in vetta alle classifiche. Un appuntamento speciale, per un fine altrettanto speciale. Elodie in concerto: i suoi outfit raccontano le sue anime X Leggi anche › Gigi D’Alessio di nuovo papà: è nata la sesta figlia Gigi & Friends, la scaletta e gli ospiti del concerto di Gigi D’Alessio su Canale 5. Protagonista assoluto della serata televisiva, come come nei due appuntamenti a Palermo, è lui: Gigi D’Alessio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Gigi D'Alessio canta in prima serata con Elodie, Sal Da Vinci, Fiorella Mannoia, Geolier, Noemi, Clementino, The Kolors e tanti altri

In questa notizia si parla di: gigi - alessio - canta - prima

Gigi D’Alessio: in prima serata su Canale 5 ‘Gigi&Friends- Sicily for life’, una serata speciale di musica e solidarietà con tanti ospiti - Preparatevi a vivere una serata indimenticabile: martedì 24 giugno, su Canale 5, Gigi D’Alessio torna in prima serata con “Gigi & Friends – Sicily For Life”.

Elodie arriva al concerto di Gigi D'Alessio e insieme cantano "Io vorrei". È la voce e il calore del pubblico a sovrastare quella dei due cantanti, il... Vai su Facebook

“Gigi & Friends - Sicily for Life”: su Canale 5 stasera il concerto evento che unisce musica e solidarietà; Gigi D'Alessio al Maradona di Napoli con 100 mila biglietti venduti: Sto prolungando la festa scudetto; Napoli, concerto Gigi D’Alessio allo Stadio Maradona: sessanta canzoni sessanta.

“Gigi & Friends – Sicily for Life”: su Canale 5 stasera il concerto evento che unisce musica e solidarietà - Gigi D'Alessio canta in prima serata con Elodie, Sal Da Vinci, Fiorella Mannoia, Geolier, Noemi, Clementino, The Kolors e tanti altri ... Segnala iodonna.it

Su Canale 5 "Gigi&Friends - Sicily for life", l'evento solidale con Gigi D'Alessio - Noemi, Geolier, Elodie tra gli ospiti allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Si legge su msn.com