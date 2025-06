giffoni film festival due eventi speciali con piperfilm e netflix

Giffoni Film Festival si prepara a vivere due serate indimenticabili grazie a collaborazioni straordinarie con PiperFilm e Netflix. Un vero e proprio viaggio tra emozioni, innovazione e nuove prospettive cinematografiche, pensato per sorprendere le giovani generazioni e celebrare il talento emergente. Il primo appuntamento, il 18 luglio, promette di regalare un’anteprima esclusiva di “Per Te” di Alessandro Aronadia, un'esperienza da non perdere.

Giffoni si prepara ad accendere i riflettori su due imperdibili eventi speciali in collaborazione con PiperFilm e Netflix, confermandosi ancora una volta crocevia del cinema capace di emozionare e coinvolgere le nuove generazioni. 18 luglio – Le prime emozioni di “Per Te” di Alessandro Aronadio. Il primo appuntamento è fissato per il 18 luglio, quando il festival ospiterà un’anteprima esclusiva di “Per Te”, il nuovo film di Alessandro Aronadio, ispirato alla storia vera di Mattia Piccoli, nominato Alfiere della Repubblica nel 2021 per l’amore e la cura con cui segue quotidianamente la malattia del padre. 🔗 Leggi su Zon.it