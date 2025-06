Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono in crisi? L’ex corteggiatrice rompe il silenzio

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, protagonisti di Uomini e Donne, stanno facendo molto discutere sui social: una diretta su TikTok ha alimentato i sospetti di crisi tra i fan. Le parole di Cristina, tuttavia, sembrano volersi distanziare dalle tensioni. Ora, il vero punto della questione sarà capire se questa coppia riuscirà a superare le difficoltà o se i segnali di rottura sono più forti di quanto appaiano.

