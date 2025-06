Giada continuerà a vivere | donati gli organi della 12enne annegata nei giorni scorsi

La tragica perdita di Giada Pompili, la giovane di 11 anni scomparsa nelle acque di Porto Badino, si trasforma in un gesto di speranza e solidarietà. I suoi genitori hanno deciso di donare gli organi della piccola, regalando vita ad altri. Un atto che ci ricorda quanto la generosità possa emergere anche nei momenti più difficili, aprendo nuove prospettive di speranza per chi aspetta un donatore. La sua storia ci invita a riflettere sul valore della vita e della solidarietà.

La drammatica vicenda della piccola Giada Pompili si trasforma in un atto straordinario di generosità. La bambina di 11 anni, che ha perso la vita a causa di un incidente nelle acque di Porto Badino, a Terracina, ha donato una speranza di vita ad altre persone grazie alla decisione dei suoi genitori di acconsentire alla donazione degli organi. La tragedia e la scelta difficile. Il 18 giugno, durante una tranquilla giornata estiva al mare, Giada è rimasta vittima di un tragico incidente che l'ha portata in ospedale in condizioni critiche. Nonostante i tentativi dei medici, la bambina è deceduta il 21 giugno dopo che è stata accertata la morte cerebrale.