Già 30 morti quest’anno sulle strade bergamasche

Dati sconvolgenti che evidenziano come le strade italiane siano diventate scenari di tragedia quotidiana. Quest’anno, in Bergamasca, sono già 30 le vittime, un dato che richiede attenzione immediata e azioni concrete. La cronaca di giugno, con le sue drammatiche collisioni a Chieti e Frosinone, ci ricorda quanto sia urgente investire sulla sicurezza. È tempo di riflettere e agire per evitare che queste storie di dolore si ripetano.

La drammaticità delle cifre è da emergenza permanente. Prendiamo giugno. In uno scontro frontale a Chieti, 4 morti (3 ultraottantenni, l'uomo che guidava e due sorelle più il conducente 27enne della BMW che ha finito la sua corsa 80 metri dopo lo schianto, avvenuto l'8 giugno). In un altro frontale, a Frosinone, altri 4 morti (su un'auto due giovani di 25 e 31 anni e sull'altra due uomini di 65 e 71 anni nella notte sul 22 giugno). Sono i due incidenti più gravi di questo mese in cui l'elenco delle tragedie con morti e feriti ha continuato ad allungarsi in termini che non possono lasciare indifferenti.

Report: 72 ciclisti morti dall'inizio anno sulle strade italiane, 11 le vittime in monopattino - Dal inizio dell’anno, sono 72 i ciclisti deceduti sulle strade italiane, tra cui 11 vittime in monopattino.

VITTIME DELLA STRADA, 18 MORTI IN SEI MESI: TRA VELOCITA’ E DISATTENZIONI Nei primi sei mesi del 2025, 18 persone hanno perso la vita sulle strade della provincia di Modena. Il bilancio dell’Osservatorio autonomo per la sicurezza stradale evidenz Vai su Facebook

Un incidente ogni 307 abitanti, quali sono le strade più pericolose della città e quante persone muoiono ogni anno; 1 anno di Bologna Città 30; Morti sulle strade in Bergamasca: +40%. Già superato l’intero 2023.

Morti sulle strade in Bergamasca: +40%. Già superato l’intero 2023 - Quanto ai periodi dell’anno con più morti sulle strade, considerando soltanto le 42 vittime bergamasche, quest’anno la maglia nera spetta ai mesi estivi: a luglio hanno perso la vita in ... Da ecodibergamo.it

Incidenti stradali, Catania terza in Italia per tasso di mortalità - I luoghi in cui questi incidenti accadono sono diversi: il 73,4% avviene su strade urbane, il 21,5% su strade extra urbane ... catania.liveuniversity.it scrive