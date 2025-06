Ghezzi InfoCamere | Si conferma trend inverno imprenditoriale per nostri giovani

L'inverno imprenditoriale dei giovani italiani si conferma anche quest'anno, con un calo del 26% delle imprese giovanili negli ultimi dieci anni. Un trend che evidenzia sfide e opportunità per il futuro, ma anche la necessità di politiche mirate e innovazione per invertire questa rotta. È il momento di mettere al centro delle strategie le nuove generazioni, affinché possano tornare a essere protagoniste dello sviluppo economico.

(Adnkronos) – "Si conferma il trend di un inverno imprenditoriale per i nostri giovani: negli ultimi dieci anni le imprese giovanili, cioè controllate da un under 35, sono in calo del 26%, passando da 580mila a circa 420mila". A dirlo Paolo Ghezzi, direttore generale InfoCamere, intervenendo l'evento 'Demografia, un patto fra generazioni', per il ciclo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

