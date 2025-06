Gettò nel pozzo un uomo che gli doveva dei soldi | arrestato

Un'oscura vicenda di violenza scuote San Severo: nel marzo 2022, due uomini hanno sequestrato un uomo che gli doveva dei soldi, legandolo e gettandolo in un pozzo per 16 ore. Fortunatamente, la vittima è riuscita a salvarsi, ma l’evento ha sconvolto l’intera comunità. La storia, ancora sotto i riflettori, evidenzia quanto possa essere fragile la linea tra giustizia e ingiustizia e ci ricorda l’importanza di tutela e legalità.

Lo incontrò con un pretesto e con la complicità di un'altra persona lo sequestrò, gli legò mani e piedi e lo gettò in un pozzo. Ora la vittima è salva ma restò nel pozzo per 16 ore. La vicenda risale al 2 marzo 2022 e i protagonisti sono due uomini di San Severo (Foggia) che all'epoca dei fatti.

