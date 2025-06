getto del peso record di landini

Un traguardo straordinario per Giulia Landini, che ha stabilito un nuovo record provinciale nel getto del peso con un incredibile lancio di 14,11 metri. Dalla scena regionale alle vette nazionali, gli atleti reggiani continuano a brillare, portando a casa numerosi titoli e piazzamenti di rilievo. Questo risultato, il migliore finora del 2025, conferma il talento e la determinazione di Landini, che si avvicina sempre più ai vertici italiani.

Dai campionati regionali allievi disputati a Imola sono arrivati diversi titoli per gli atleti reggiani e numerosi piazzamenti. Il risultato migliore è sicuramente quello di Giulia Landini che scaglia il peso a m 14,11, record provinciale e prima volta sopra i 14 metri. E’ l’ottava volta che si migliora nel corso del 2025 ed è seconda in Italia per categoria. Va considerato record provinciale perché Vivian Osagie, quando lanciò a 14,23, non era ancora italiana, pur disputando i campionati nazionali. In ogni caso la misura di Vivian resisterà poco, perché Giulia è al primo anno di categoria. Bene anche Viola Canovi (Fratellanza), prima sui 100 in 11’’92, con seconda Irene Gatti con 12’’50: Irene vince il lungo con m 5,30 proprio all’ultimo balzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it