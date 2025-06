Germania U21-Francia U21 | le probabili formazioni

Mercoledì 25 giugno 2025, alle ore 21, la Kosicka Arena di Kosice si trasformerà nel palcoscenico della seconda semifinale degli Europei Under 21, un crocevia di sogni e speranze tra la vigorosa Germania e l'ambiziosa Francia. Entrambe le squadre sono determinate a scrivere il proprio nome nel libro dei record, con la Germania che punta a confermare la sua forza e la Francia desiderosa di rivincita. Chi avrà la meglio? La partita promette emozioni indimenticabili.

Gara valida per la seconda semifinale dei Campionati Europei Under 21. Si affrontano due Nazionali che vogliono tornare a giocarsi il titolo continentale, soprattutto i transalpini che hanno trionfato solo una volta quasi trent’anni fa. Germania U21-Francia U21 si giocherà mercoledì 25 giugno 2025 alle ore 21 presso la Kosicka Arena di Kosice(Slovacchia). GERMANIA U21-FRANCIA U21: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I tedeschi, dopo aver vinto il girone a punteggio pieno, hanno faticato più del previsto ai quarti di finale dove hanno eliminato l’Italia soltanto ai tempi supplementari nonostante la doppia superiorità numerica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Germania U21-Francia U21: le probabili formazioni

In questa notizia si parla di: germania - francia - probabili - formazioni

Germania-Francia: dove vederla, orario e probabili formazioni - Il grande calcio si accende all’Allianz Arena, dove Germania e Francia si sfidano in una partita imperdibile di Nations League.

Francia-Germania oggi, Nations League 2025. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro Vai su X

Succede di tutto tra Spagna e Francia: Yamal e compagni vincono 5-4 col brivido e volano in finale di Nations League Vai su Facebook

Francia-Germania oggi, Nations League 2025. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro; Germania - Francia, anteprima finale per il terzo posto di Nations League: dove guardarla, orario, probabili formazioni e dichiarazioni dei Ct; Germania-Francia formazioni ufficiali, chi gioca e le ultime su Wirtz, Rabiot, Gosens e Theo.

Germania-Francia Under 21: probabili formazioni e dove vederla in Tv e in streaming - Gli occhi dei tifosi sono puntati sulle semifinali, con quattro squadre di grande prestigio a contendersi un posto nella finalissima. Lo riporta tag24.it

Germania-Francia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) - Oggi, domenica 8 giugno, i tedeschi affrontano i transalpini nella finalina della competizione p ... Riporta msn.com