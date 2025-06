Genovese un menu XL per celebrare i quarant’anni di cucina

Per festeggiare i quarant'anni di arte culinaria, lo chef franco-calabrese del Pagliaccio di Roma presenta un menu XL che incarna l’evoluzione e la modernità della sua cucina. Un vero e proprio “concept” ricco di suggestioni, creato con maestria e passione, accompagnato dall’eccellente servizio di Matteo Zappile. Un viaggio tra tradizione e innovazione, capace di sorprendere e coinvolgere ogni palato: un’esperienza da non perdere.

Lo chef franco-calabrese del Pagliaccio di Roma, da anni due stelle Michelin, celebra l’importante anniversario senza inutili nostalgie ma raccontando che cos’è ora la sua cucina. Il menu è un vero “concept”, colto ed entusiasmante, e trae ispirazione da mille suggestioni diverse. Suo complice il general manager Matteo Zappile, grazie al quale la sala lavora magnificamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Genovese, un menu XL per celebrare i quarant’anni di cucina

