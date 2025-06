genova la sindaca salis registra 11 bambini con due mamme

Genova si prepara a fare un passo storico: la sindaca Silvia Salis registrerà 11 bambini con due mamme, segnando una svolta significativa per i diritti civili nel Comune. Dopo anni di battute d’arresto, questa iniziativa rappresenta un segnale di apertura e inclusione, confermando l’impegno dell’amministrazione a tutelare le coppie arcobaleno e le loro famiglie. La cerimonia, in programma il 25 giugno nel Salone, sarà un momento di grande valenza simbolica e umana.

La sindaca di Genova Silvia Salis registrerà i primi 11 bambini con due mamme nel suo Comune. La prima cittadino lo aveva annunciato durante il corteo del Pride e confermerà il suo impegno in una cerimonia che si terrà il 25 giugno. Una forte apertura da parte del Comune verso i figli nati da coppie di donne, dopo sette anni in cui le precedenti amministrazioni di centrodestra avevano rifiutato e bloccato l’iter. La cerimonia si terrà nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi. Sarà allestito, inoltre, un nuovo ufficio per i diritti Lgbtqia+ e sarà cancellato il registro della famiglia tradizionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it