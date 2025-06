Genova la disperazione delle centenarie truffate | Non mi fregate altrimenti mi uccido

A Genova, un’ombra di paura si staglia sulle vite delle centenarie vittime di crudeli truffe: donne anziane, sole e malate, che subivano minacce e estorsioni per perdere oro e risparmi. Un grave esempio di violenza ai danni dei più fragili, un dramma silenzioso che chiede giustizia e tutela. È ora di fare luce e proteggere chi, troppo spesso, rimane senza voce.

Donne molto anziane, sole e malate, venivano sistematicamente terrorizzate dalla gang per convincerle a consegnare oro e risparmi.

