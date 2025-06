Gemmi a caccia di trequartisti | c’è Di Molfetta

Il Molfetta si prepara a rinvigorire la propria rosa con un obiettivo chiaro: rafforzare il reparto offensivo e dare nuovo slancio al progetto di Guido Pagliuca. Con Roberto Gemmi alla guida delle operazioni, i trequartisti emergono come protagonisti del mercato, tra cui spicca l’interesse per il promettente Saporiti. La sfida ora è trovare le pedine giuste per costruire un team competitivo e affascinante, capace di sorprendere in vista della prossima stagione.

Prosegue l’attivitĂ di Roberto Gemmi e della dirigenza azzurra per modellare la rosa in vista della nuova stagione. La priorità è chiara: rifondare il reparto offensivo, vero cantiere aperto del progetto tecnico di Guido Pagliuca. L’allenatore costruirĂ molto del suo gioco attorno ai trequartisti offensivi, ruolo chiave nel suo sistema. In quest’ottica si sta cercando di chiudere per l’arrivo del giovane Saporiti, ma non sarĂ l’unico rinforzo. L’ Empoli guarda ancora in Serie C, dove si segnalano profili interessanti nonostante l’etĂ non piĂą da under. Uno dei nomi seguiti con attenzione è quello di Davide Di Molfetta, classe 1996 della Feralpisalò. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gemmi a caccia di trequartisti: c’è Di Molfetta

