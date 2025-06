Gemellaggio sulla prevenzione | La nostra visita alla Lilt di Siena

Un gemellaggio tra Ascoli e Siena che unisce le forze nella lotta contro il cancro, promuovendo la prevenzione come strumento fondamentale. Dopo il primo incontro a gennaio, la collaborazione si è rafforzata con la visita del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore Attilio Lattanzi nella storica città del Palio, accompagnati dalla dottoressa Sandra De Berardinis dell’Ast di... Questa sinergia testimonia l’importanza di unire competenze e risorse per tutelare la salute di tutti.

Un gemellaggio all'insegna della prevenzione oncologica tra Ascoli e Siena. Dopo un primo appuntamento a gennaio, che aveva visto la delegazione toscana ospite sotto le cento torri, si è ulteriormente rafforzata la collaborazione tra le due realtà con la visita del sindaco Marco Fioravanti e dell'assessore con delega alla qualità della vita, Attilio Lattanzi, nella città del Palio. Accompagnati dalla dottoressa Sandra De Berardinis dell'Ast di Ascoli, i due amministratori sono stati accolti dal sindaco Nicoletta Fabio, dalla presidente, dal senologo e dal direttore sanitario della Lilt di Siena, Gaia Tancredi, Andrea Stella e Sandro Caretti, in occasione dello screening gratuito che ha coinvolto 33 donne.

