Gaza Onu | almeno 410 palestinesi uccisi a centri di aiuti privati

Una tragedia aggravata da un meccanismo di aiuti umanitari che si trasforma in pericolo: almeno 410 palestinesi hanno perso la vita tentando di accedere ai centri di distribuzione, scenario che solleva drammatici interrogativi sulla gestione degli interventi umanitari nella regione. La situazione, segnalata dall’ONU, evidenzia come il fragile equilibrio tra assistenza e rischio si stia spezzando, lasciando la comunità internazionale senza parole. È fondamentale approfondire questa crisi e cercare soluzioni efficaci.

Milano, 24 giu. (askanews) - Almeno 410 palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano mentre cercavano di procurarsi cibo presso i centri di distribuzione degli aiuti gestiti da fine maggio dalla "Gaza Humanitarian Foundation", l'organizzazione sostenuta da Israele e Stati Uniti nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito oggi l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. "Il meccanismo militarizzato di assistenza umanitaria di Israele contraddice gli standard internazionali sulla distribuzione degli aiuti - ha dichiarato il portavoce Thameen Al-Keetan - la militarizzazione del cibo per i civili, oltre a limitare o impedire il loro accesso ai servizi di sostentamento, costituisce un crimine di guerra e, in determinate circostanze, può costituire elementi di altri crimini ai sensi del diritto internazionale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, Onu: almeno 410 palestinesi uccisi a centri di aiuti privati

