Gaza Hamas condanna attacchi israeliani a centro aiuti

Mentre le tensioni tra Israele e Iran si avvicinano a un possibile cessate il fuoco, la crisi a Gaza continua a infuriare. Hamas condanna gli attacchi israeliani presso un centro di aiuti, evidenziando la complessitĂ di un conflitto che coinvolge ricordi di sofferenza e speranze di pace. La situazione resta critica, lasciando il mondo in attesa di segnali concreti di de-escalation e dialogo.

Mentre sembra stia andando verso un cessate il fuoco sul versante interno del Medio Oriente, nell’attesa di firmare un cessate il fuoco con l’Iran, Israele si volta e si rivolge alla Striscia di Gaza, dove la Protezione civile della cittĂ gestita da Hamas riporta il bilancio di vittime di un ultimo attacco israeliano. Si tratta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, Hamas condanna attacchi israeliani a centro aiuti

