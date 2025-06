Gaza 21 morti in raid Israele su gente in fila per aiuti

La drammatica tragedia di Gaza si ripete: ventunne civili innocenti, tra cui molti in fila per ricevere aiuti umanitari, hanno perso la vita in un nuovo raid israeliano. Un'ulteriore ferita in un conflitto che sembra non conoscere fine, lasciando dietro di sé dolore e distruzione. La speranza di pace si affievolisce mentre il mondo assiste impotente a questa escalation di violenza. È tempo di riflettere e agire per fermare questa spirale di sofferenza.

(Adnkronos) – Ennesima strage oggi, martedì 24 giugno, tra i palestinesi in fila per gli aiuti. Secondo la Difesa civile di Gaza, almeno 21 persone sono rimaste uccise negli attacchi israeliani che hanno colpito la gente in attesa fuori da un centro di distribuzione degli aiuti. Lo ha detto all'Afp il portavoce della Difesa civile, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

