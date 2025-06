Gasparri sbugiarda Conte | lui ha innalzato le spese militari quando i fondi per la Sanità erano inferiori

In un dibattito acceso, Maurizio Gasparri smaschera le incoerenze di Conte, evidenziando come l’ex premier abbia aumentato le spese militari mentre i fondi per la sanità erano più bassi. Un'analisi che mette in discussione le promesse e le reali priorità politiche, alimentando il confronto tra maggioranza e opposizione. La verità sui numeri, infatti, rischia di cambiare le carte in tavola nel panorama politico italiano.

«Sulla questione delle spese, i fatti sono fatti. Quando le spese per la sanità erano molto inferiori a quelle attuali, che sono cresciute, l’allora premier Conte si è impegnato per portare al famoso 2% le spese per la Difesa». Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sulle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo, in programma il 26 e il 27 giugno. Gasparri: “Conte ha aumentato le spese a 25 miliardi”. «C’è stato un incremento – ricorda Gasparri nel suo intervento in Senato – con 22 schemi di decreto ministeriale nella fase tra il 2019 e il 2022, con i governi Conte, con spese di 10 miliardi, con un altro fondo di 12 miliardi e mezzo, portando a 25 miliardi le spese per la Difesa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gasparri sbugiarda Conte: lui ha innalzato le spese militari quando i fondi per la Sanità erano inferiori

In questa notizia si parla di: spese - gasparri - conte - sanità

