Garlasco quel gradino zero senza sangue di Chiara Poggi e le impronte sul muro che portano a Sempio | Cosa ha fatto l’assassino col corpo

Garlasco, 18 anni dopo il tragico omicidio di Chiara Poggi, torna al centro dell’attenzione con un enigma tutto nuovo: il cosiddetto «gradino zero» senza sangue e con impronte misteriose. Cosa ha fatto l’assassino sul corpo della giovane? La procura di Pavia sta indagando su questa nuova traccia, cercando di svelare i passaggi nascosti tra passato e presente. Un dettaglio che potrebbe cambiare tutto nella ricostruzione dei fatti.

Tra i numerosi punti su cui la procura di Pavia, a 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, sta tentando di far luce è comparso un nuovo elemento. È il cosiddetto «gradino zero» su cui gli inquirenti starebbero concentrando la loro attenzione, il primo della scala che dal piano terra della villetta di via Pascoli, a Garlasco, porta alla taverna. Lì dove, riversa su quelle stesse scale, il 13 agosto 2007 fu trovata cadavere la 26enne. Il gradino «zero» e le tracce di sangue assenti. A insospettire la procura, guidata da Fabio Napoleone, è la totale assenza di tracce di sangue su quel gradino. Secondo l’attuale ricostruzione del delitto, infatti, Chiara Poggi sarebbe stata uccisa e poi il suo corpo sarebbe stato lasciato cadere già dai gradini. 🔗 Leggi su Open.online

