Garlasco perché la difesa di Alberto Stasi insiste sul frammento 10 L’esperta | Ragioniamo ma tuteliamo la memoria di Chiara e la famiglia

Nel cuore di Garlasco, il caso di Chiara Poggi continua a dividere opinioni e a suscitare emozioni profonde. La difesa di Alberto Stasi insiste sul frammento 10, alimentando un dibattito acceso e complesso. Tuttavia, è fondamentale ricordare e tutelare la memoria di Chiara, simbolo di ingiustizia e speranza. Solo attraverso un ragionamento equilibrato possiamo avvicinarci alla verità , rispettando sempre chi ha sofferto.

“Quando non c’è una veritĂ schiacciante è giusto continuare a ragionare. Ma una cosa che andrebbe tutelata è la memoria di Chiara Poggi”. A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Flavia Munafò, criminologa, direttrice dello sportello di ascolto e prevenzione Socio Donna di Roma, presidente di Sia (Sociologi italiani associati). Il tema è alla ribalta delle cronache ormai da mesi, ovvero quello della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com