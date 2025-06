Garlasco la dritta agli inquirenti | Dove dovete cercare il sangue

Nel misterioso caso di Garlasco, la scena del crimine svela nuovi dettagli: un’impronta sporca sull’uscio, lasciata dall’assassino mentre fuggiva. Prosegue l’indagine tra analisi e controperizie, ma il punto cruciale resta la ricerca del sangue, elemento chiave per svelare la verità su Chiara Poggi. La domanda è ancora senza risposta: dove dovete cercare? La risposta potrebbe essere decisiva per fare luce su questa intricata vicenda.

Prosegue il nuovo filone d'indagine sul delitto di Garlasco, tra incidente probatorio, perizie e controperizie. Ed ora emerge che un nuovo esame si concentra sull’impronta sporca lasciata dall’assassino sullo stipite del portone mentre fuggiva dalla scena del crimine in cui è stata uccisa Chiara Poggi. Il punto, come ricorda Il Tempo, è che ad ora nessun risultato definitivo è emerso dalla cosiddetta traccia 10, già sottoposta a verifiche proprio durante l’incidente probatorio. I test condotti non hanno rilevato la presenza di sangue. Gli esperti nominati dal gip Denise Albani e da Domenico Marchigiani avevano prelevato quasi integralmente il materiale contenuto nel foglio di acetato che proteggeva l’impronta repertata sulla scena. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it