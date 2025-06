Garlasco gradino 0 unico senza sangue ma impronte di Sempio sul muro per la procura è logico-fattuale appartengano all’assassino

Dopo quasi due decenni, il caso di Garlasco si arricchisce di un nuovo elemento: le impronte di Sempio sul muro, un dettaglio che potrebbe rivoluzionare le indagini. Questa lettura apre nuovi scenari e solleva dubbi sulla dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. Un passo avanti che potrebbe fare luce su uno dei misteri più intricati degli ultimi anni. Ma cosa c’è dietro questa scoperta e quali sono le sue implicazioni?

Secondo questa nuova lettura, Sempio, affacciandosi per scrutare la scala, avrebbe poggiato le dita della mano destra sul muro, “strisciando” nel contempo la sinistra sull’altro lato, forse per sostenersi o muoversi in equilibrio A 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, spunta un dettaglio ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it