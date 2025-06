Garlasco colpo di scena sull’impronta | l’annuncio degli avvocati di Stasi sulla traccia 10

Dopo diciassette anni, il caso di Garlasco torna sotto i riflettori con un nuovo colpo di scena. Gli avvocati di Stasi rivelano dettagli sorprendenti sulla traccia 10, riaccendendo il dibattito e sollevando dubbi mai sopiti. La procura di Pavia intensifica le verifiche su un reperto chiave, l’impronta sporca sull’ingresso, che potrebbe cambiare per sempre la narrazione di una delle indagini più controverse degli ultimi tempi.

L’indagine sul delitto di Garlasco, a diciassette anni dall’omicidio di Chiara Poggi, si arricchisce di nuovi dettagli che riaprono interrogativi mai sopiti, mentre la procura di Pavia prosegue le verifiche su un reperto chiave rimasto per troppo tempo nell’ombra: l’impronta sporca lasciata presumibilmente dall’assassino sullo stipite del portone d’ingresso. Un dettaglio fisico ma anche simbolico: la traccia di un’uscita dalla scena del crimine, un passaggio forse troppo sottovalutato nei precedenti filoni investigativi. Questo frammento, identificato tecnicamente come “traccia 10”, è tornato al centro delle analisi forensi durante l’incidente probatorio disposto nell’ambito della nuova inchiesta, che vede Andrea Sempio formalmente indagato per l’omicidio in concorso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it