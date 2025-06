Gargano | Ho parlato con Nunez | vuole venire subito al Napoli Sta aspettando di chiudere

Il trasferimento di Darwin Nunez al Napoli potrebbe diventare realtà più presto di quanto si pensi. Secondo Walter Gargano, ex calciatore e amico di lunga data dell’attaccante del Liverpool ai tempi del Penarol, Nunez è pronto a fare le valigie e aspetta solo la fumata bianca per sbarcare a Napoli. La pazza idea potrebbe presto trasformarsi in realtà: il mercato si infiamma e i tifosi partenopei sognano già in grande.

