Gargano | Darwin Nunez mi ha confessato tutto | Sì al Napoli aspetto solo la firma

Nel mondo del calcio, le sorprese non finiscono mai, e questa volta il protagonista è Walter "Mota" Gargano. Durante una puntata di 'RadioGoal', l'ex centrocampista del Napoli ha svelato un retroscena che sta facendo tremare gli ambienti azzurri: Darwin Nunez, pronto a vestire la maglia partenopea, gli avrebbe confidato tutto. La firma è questione di ore, e i tifosi napoletani possono già sognare in grande: il mercato si infiamma!

Quando il calciomercato sembrava dominato da voci e trattative complesse, ecco che una telefonata squarcia il velo del dubbio e accende il sogno dei tifosi del Napoli. A sganciare la bomba non è un giornalista, ma un cuore azzurro, un ex guerriero del centrocampo: Walter "Mota" Gargano. In diretta a 'RadioGoal', l'ex calciatore uruguaiano ha fatto una confessione che sa già di annuncio. Una rivelazione diretta, un virgolettato che pesa come un macigno sulla trattativa per Darwin Nunez e che avvicina prepotentemente il bomber del Liverpool al Maradona. Le parole di Gargano sono inequivocabili e destinate a fare storia. 🔗 Leggi su Napolissimo.it