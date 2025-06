Galleria di Croce di Casale da venerdì torna il doppio senso

Una buona notizia per tutti gli automobilisti e gli abitanti dell’entroterra: la galleria di Croce di Casale, da mesi fonte di disagi, sarà finalmente riaperta prima del previsto. Dopo i lavori di ristrutturazione, che stanno per concludersi, il traffico tornerà fluido e sicuro, migliorando significativamente la viabilità tra Comunanza e i Sibillini. Da venerdì, dunque, la galleria sarà nuovamente a doppio senso, garantendo un flusso più efficiente e meno stressante per i viaggiatori.

