Galaxy Unpacked 2025 il 9 luglio | l’esperienza Ultra e l’IA rivoluzionaria di Samsung

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il 9 luglio 2025, Samsung rivoluzionerà ancora una volta il mondo della tecnologia con Galaxy Unpacked. L’evento, in programma a New York alle 16 ora italiana, promette di svelare innovazioni straordinarie come il Galaxy Z Fold 7 Ultra, Flip 7, Watch 8 e il misterioso Project Moohan. Prepariamoci a scoprire il futuro che cambierà le nostre vite quotidiane.

Galaxy Unpacked 2025 ha una data ufficiale, il 9 luglio alle 16 ora italiana con un evento che si terrà a New York. Samsung ha inviato gli inviti per l'evento durante il quale saranno svelati i nuovi pieghevoli, smartwatch e Project Moohan.

Samsung Unpacked 2025: anteprima su Galaxy Z Fold 7 Ultra, Flip 7, Watch 8 e Project Moohan - svolgerà con grande entusiasmo e innovazione, portando sul palco le ultime novità della linea Galaxy.

