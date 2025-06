Gaggi | secondo e settimo posto a Misano

Un fine settimana da incorniciare per il talentuoso Marco Gaggi, che a Misano conquista un emozionante secondo posto e un ottimo settimo nella categoria Supersport 300 del Mondiale Superbike 2025. Dopo le tappe di Portimao, Assen e Most, il ventunenne fanese dimostra di saper affrontare con grinta e determinazione ogni sfida, rafforzando il suo talento internazionale. Il primo podio…

Un fine settimana da incorniciare per il fanese Marco Gaggi. Per il centauro infatti sono arrivati un secondo ed un settimo posto nel quarto appuntamento di otto della categoria Supersport 300 del Mondiale Superbike 2025. Oltretutto il ventunenne pilota ci teneva in maniera particolare a ben figurare, dato che stavolta si correva nella vicina Misano dopo Portimao in Portogallo, Assen in Olanda e Most in Repubblica Ceca. Il primo podio stagionale, ottenuto in gara 1, è il giusto premio per il numero 43 del team BrCorse di Arcore, che non aveva iniziato questa sua sesta avventura iridata sotto una buona stella per colpa della rovinosa caduta avvenuta proprio all’esordio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it