Gabriele Molteni morto a 45 anni il primario di Otorinolaringoiatria del Sant' Orsola

La scomparsa di Gabriele Molteni, giovane e stimato primario del Sant'Orsola, lascia un vuoto profondo nella sanità emiliana. Con una carriera dedicata all’otorinolaringoiatria e alla cura dei pazienti, ha incarnato passione, competenza e dedizione. La sua perdita prematura a soli 45 anni è un duro colpo per l’intera comunità medica e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. La sua eredità rimarrà viva nel cuore di chi crede in un futuro migliore.

La sanità emiliana piange Gabriele Molteni, direttore dell'Otorinolaringoiatria e Audiologia dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove aveva sostituito il suo maestro Livio Presutti. Molteni è morto giovane, a 45 anni, a causa di un tumore che non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Gabriele Molteni, morto a 45 anni il primario di Otorinolaringoiatria del Sant'Orsola

In questa notizia si parla di: molteni - gabriele - morto - anni

Morto Gabriele Molteni primario di Otorinolaringoiatria al Sant'Orsola di Bologna, aveva 45 anni: il dolore - Una perdita incolmabile scuote la comunità medica e la città di Bologna: è scomparso prematuramente Gabriele Molteni, il dedicato primario di otorinolaringoiatria del Sant'Orsola.

È morto Gabriele Molteni, il primario di Otorinolaringoiatria del Sant'Orsola aveva 45 anni Vai su X

La 19enne romagnola vittima di un incidente con il ragazzo, Nicolas, morto nello schianto l’anno scorso. La mamma e gli amici mettevano le sue canzoni quando lei era in terapia intensiva: “Se sono qui è merito dei medici, li ringrazio ancora una volta”. E sul v Vai su Facebook

Scomparso a soli 45 anni il prof. Gabriele Molteni, primario di Otorinolaringoiatria; Sanità bolognese in lutto per Gabriele Molteni: il primario del Sant’Orsola è scomparso a 45 anni; Morto a 45 anni primario otorinolaringoiatra. Aveva lavorato a Verona: «Rimarrà un esempio per tutti».

Lutto al Policlinico Sant’Orsola. È morto Gabriele Molteni, primario di Otorinolaringoiatria - Il cordoglio della direttrice generale Chiara Gibertoni e della sanità emiliano- Riporta msn.com

Sanità bolognese in lutto per Gabriele Molteni: il primario del Sant’Orsola è scomparso a 45 anni - Nato in provincia di Modena, ha diretto Otorinolaringoiatria e Audiologia al Policlinico di Bologna. Scrive msn.com