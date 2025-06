Gabbiano maltrattato gesto da non sminuire

Il gesto ignobile di maltrattare un gabbiano lungo il fiume Serchio ha suscitato shock e sdegno nella nostra comunità, evidenziando quanto siano fondamentali il rispetto e la tutela degli esseri viventi. Cristina Consani, assessore locale, sottolinea che episodi come questo non devono essere mai sottovalutati né minimizzati, poiché rappresentano un attacco ai valori di convivenza civile e rispetto ambientale. È ora di agire per prevenire simili comportamenti e promuovere una cultura di empatia e responsabilità.

“Le immagini e i racconti relativi al grave episodio di maltrattamento avvenuto lo scorso 17 giugno lungo il fiume Serchio hanno profondamente scosso la nostra comunità e trovato ampio risalto sui media locali e nazionali. È un fatto che colpisce e addolora, e che non può in alcun modo essere tollerato o minimizzato“. L’intervento è dell’assessore Cristina Consani, e si riferisce al gabbiano maltrattato da un gruppo di giovani extracomunitari, colti sul fatti e denunciati dalla Polizia. “Condanniamo con assoluta fermezza ogni forma di violenza sugli animali, ancor più quando compiuta con tale crudeltà e superficialità – aggiunge Consani –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Gabbiano maltrattato, gesto da non sminuire“

In questa notizia si parla di: gabbiano - maltrattato - gesto - sminuire

