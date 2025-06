futuro satelliti e tecnologia per i vigneti

Il futuro dei vigneti si sta trasformando grazie alle innovazioni satellitari e alle tecnologie all’avanguardia, aprendo nuove prospettive nel mondo del vino. La fusione tra tradizione e innovazione sta rivoluzionando il comparto vitivinicolo, con l’intelligenza artificiale che gioca un ruolo sempre più centrale. Oggi, alla villa La Ferdinanda di Artimino, si discuterà di queste cruciali evoluzioni durante un convegno promosso dalla Fondazione Giuseppe Olmo, un evento imperdibile per chi crede nel vino come simbolo di cultura e progresso.

Il vino alla svolta tecno-culturale. L’intelligenza artificiale può essere utile nel vigneto? Oggi la villa La Ferdinanda di Artimino ospiterà un convegno promosso dalla Fondazione Giuseppe Olmo dove si parlerà delle trasformazioni in corso nel comparto vitivinicolo. Alle 10 aprirà i lavori Annabella Pascale, presidente Fondazione Giuseppe Olmo, poi spazio agli interventi: il primo sarà il professor Attilio Scienza (Università di Milano) su "Viticoltura tra tradizione, scienza e nuove tecnologie". Seguirà l’esperto in "agricoltura di precisione" Luca Toninato con "Rilevazioni satellitari e gestione intelligente del vigneto"; il professor Guido Di Fraia (università Iulm Milano) illustrerà il tema "Intelligenza Artificiale e cultura d’impresa: opportunità e sfide tra contemporaneità e futuri possibili" e l’architetto Franco Achilli (università Iulm Milano) su "Neo Umanesimo: per un’antropologia del Genius Loci vitivinicolo". 🔗 Leggi su Lanazione.it