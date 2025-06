Furto nella gioielleria a Salerno in 4 minuti i ladri via con 30mila euro

Un colpo lampo nel cuore di Salerno: in soli quattro minuti, una banda di ladri ha svaligiato una gioielleria nel quartiere Torrione, portando via 30mila euro. La loro fuga spettacolare è culminata con un'auto parcheggiata al centro della strada, creando scompiglio e tensione tra i residenti. Un episodio che desta preoccupazione e invita a riflettere sulla sicurezza della città . Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questo incredibile raid.

Raid di una banda di ladri nella notte nel quartiere salernitano di Torrione: i criminali hanno svaligiato una gioielleria, per coprirsi la fuga hanno parcheggiato un'automobile al centro della strada.

