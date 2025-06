Furto di gioielli sventato da un residente | ladro in fuga preso con la refurtiva

Grazie alla prontezza di una residente, il tentativo di furto di gioielli a Reggio Emilia è stato immediatamente sventato. Con grande coraggio, ha avvisato le autorità, permettendo agli agenti di intervenire tempestivamente e catturare il ladro in fuga con la refurtiva. Un episodio che dimostra come il senso civico possa fare la differenza nel proteggere la propria comunità e mantenere la sicurezza.

Reggio Emilia, 24062025 – Ieri notte intorno all’una gli agenti della squadra volanti della polizia di Stato sono intervenuti in via Panciroli, in centro storico a Reggio Emilia, per un furto ai danni di un negozio di bigiotteria. L’intervento è scattato dopo la segnalazione di una residente, che ha notato un uomo armeggiare sulla vetrina dell’esercizio commerciale situato nei pressi della sua abitazione. Giunti sul posto, i poliziotti hanno fermato un uomo la cui descrizione corrispondeva a quella fornita dalla testimone. Si tratta di un 29enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furto di gioielli sventato da un residente: ladro in fuga preso con la refurtiva

