Furto con ricatto in piazza Libertà | Mille euro se rivuoi lo zaino

Un episodio sconvolgente scuote Piazza Libertà e via Ghega: un furto con ricatto e una rapina in un negozio di souvenir. Il titolare, derubato di tutto, riceve una richiesta estorsiva di mille euro per riavere il proprio zaino. Un gesto ignobile che mette in luce la crescente emergenza della criminalità locale, ma anche la determinazione di chi lotta per la propria sicurezza e dignità. La vicenda è ancora in evoluzione.

Rapina e ricatto in un negozio di souvenir in via Ghega: al titolare è stato rubato lo zaino con i documenti, le chiavi e l'incasso della giornata. In seguito una persona si sarebbe presentata dalla vittima per proporre al titolare uno scambio, mille euro per la restituzione dello zaino trafugato.

