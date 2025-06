Furia durante il battesimo | aggredisce la compagna e la suocera intervenuta per difenderla

Un episodio di violenza sconvolge i festeggiamenti di un battesimo sul litorale di Terracina, lasciando stupefatti tutti i presenti. La furia di un uomo ha preso il sopravvento, portando a un’aggressione che ha coinvolto la compagna e la suocera intervenuta in suo soccorso. Le prime ricostruzioni delineano un quadro inquietante di un pomeriggio che si sarebbe potuto trasformare in tragedia, con una donna trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni gravi.

Si delineano, piano piano, i contorni di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 22 giugno nel corso dei festeggiamenti per un battesimo in un ristorante sul litorale di Terracina. Nella stessa serata una donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove è stata ricoverata in gravi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Furia durante il battesimo: aggredisce la compagna e la suocera intervenuta per difenderla

