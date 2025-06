Furgone investe un ragazzino di dodici anni

Un grave episodio scuote la tranquillità di Monza: ieri, un dodicenne è stato investito da un furgone nel quartiere Cederna, in circostanze ancora da chiarire. L’incidente, avvenuto poco dopo l’ora di pranzo alle 13.41, ha suscitato grande preoccupazione tra residenti e autorità, evidenziando l’importanza di una maggiore attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto nei pressi delle zone frequentate dai più giovani. La comunità ora si interroga su come prevenire tragedie simili in futuro.

Incidente ieri nel primissimo pomeriggio a Monza, dove un ragazzino è stato investito da un furgone mentre attraversava la strada. È successo poco dopo l’ora di pranzo, all’13.41 per la precisione l’ora in cui è scattato l’allarme, al quartiere Cederna, periferia della città. Un ragazzino di dodici anni stava attraversando la strada in via Antonio Cederna, quando un autocarro leggero – alias un furgone – lo ha centrato e lo ha scaraventato in mezzo alla strada. Immediatamente è partito l’allarme con la chiamata al 112. Sul posto Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, ha inviato un’automabulanza dalla Croce Rossa di Cinisello Balsamo, la prima a disposizione, assieme n a un’automedica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furgone investe un ragazzino di dodici anni

