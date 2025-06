Fuori gioco ecco il crowdfunding per far rinascere il campetto di piazza Magione

sta vivendo una seconda vita grazie a un nuovo progetto di crowdfunding. Questa iniziativa mira a riportare alla luce il cuore pulsante del quartiere, trasformando lo spazio in un punto di incontro, gioco e solidarietà per giovani e famiglie. Con il sostegno di tutti, possiamo riscoprire il valore di spazi condivisi e restituire a questa piazza il suo ruolo di fulcro sociale. Perché il gioco e la comunità meritano di rinascere.

Quando un campetto da calcio si deteriora e diventa inutilizzabile, non è solo un campo sportivo a scomparire. A venire meno è un presidio sociale, uno spazio di crescita e relazione, un pezzo prezioso della vita di quartiere. A Palermo, nel cuore del centro storico, il campetto di piazza Magione.

