Una fuga mozzafiato di 40 chilometri, un inseguimento ad alta velocità tra le strade di Olgiate Comasco e Varese, culminato con l’arresto di una giovane coppia e il ritrovamento di 4000 euro di cosmetici rubati. Un episodio che dimostra come la legge non dorma mai e che il crimine, anche quando sembra sfuggire, venga sempre catturato. Scopriamo insieme i dettagli di questa corsa sfrenata attraverso paesaggi italiani e autostrade.

Olgiate Comasco (Como), 24 giugno 2025 – Un inseguimento iniziato a Olgiate Comasco e proseguito attraversando Appiano Gentile, Guanzate e Lomazzo, per poi entrare in autostrada sulla A9 in direzione di Milano, imboccare la Pedemontana in direzione Varese, dove la Mercedes E220, con targa romena inseguita dalla pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Como, ha terminato la corsa al casello di Gallarate, dopo 38 chilometri di corsa sfrenata. A bordo c’erano due cittadini romeni di 20 anni, un ragazzo e una ragazza in stato di gravidanza, conviventi, arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fuga in auto di 40 chilometri con 4.000 euro di cosmetici rubati: arrestata giovane coppia

