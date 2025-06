Frodi fiscali in Sicilia sequestrati beni per 100 milioni | 14 arresti e 48 denunce per corruzione nel 2024

Nel cuore della Sicilia, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli nel 2024, sequestrando beni per 100 milioni di euro e portando a 14 arresti e 48 denunce per corruzione. Con oltre 1.147 interventi per verificare crediti d’imposta, contributi e opere pubbliche, sono stati tutelati più di 436 milioni di euro di spesa pubblica. Un impegno costante per contrastare l’illegalità e proteggere il patrimonio dei cittadini siciliani.

Ben 1.147 interventi per verificare la legittimità di crediti d'imposta, contributi e finanziamenti goduti da cittadini e imprese, oltre che la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici, per più di 436 milioni di euro. La tutela della spesa pubblica è stata tra gli obiettivi dell'attività della Guardia di finanza in Sicilia anche nel 2024, come rilevato in occasione.

