Frode fiscale con finta separazione confiscati 1,5 milioni a imprenditore | il blitz della Finanza

Un importante blitz della Guardia di Finanza di Salerno smaschera un imponente schema di frode fiscale, con la confisca di oltre 15 milioni di euro a un imprenditore 54enne coinvolto in una finta separazione. Questa operazione mette in luce come l’evasione possa celarsi dietro complicate operazioni societarie e inganni fiscali. La lotta all’evasione resta una priorità per le autorità , che continuano a smascherare e confiscare patrimoni illeciti.

Confisca da oltre 1,5 milioni di euro eseguita questa mattina dalla Guardia di Finanza di Salerno nei confronti di un imprenditore 54enne, già condannato per reati tributari con sentenze definitive emesse nel 2017 dai Tribunali di Salerno e Campobasso.

