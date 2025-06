Frattesi Inter ora l’addio non è più scontato | c’è un fattore decisivo

Il futuro di Davide Frattesi in casa Inter è tornato sotto i riflettori, grazie all'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. La recente rivoluzione tecnica ha riaperto le porte a nuove opportunità, rendendo il suo addio non più scontato come qualche settimana fa. Ora, tutto dipende dalle decisioni manageriali e dalla volontà del giocatore, che potrebbe ancora scrivere un nuovo capitolo nel suo percorso con l’Inter.

Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. Cambia il vento sul futuro di Davide Frattesi. L’addio di Simone Inzaghi ha riaperto scenari che sembravano ormai chiusi per il centrocampista nerazzurro, il cui destino sembrava segnato dopo l’esclusione totale nella finale di Monaco. Nessun minuto giocato in una delle partite più importanti della stagione aveva rappresentato, per molti, l’ultima crepa nel rapporto con l’ex allenatore. Ma ora c’è Cristian Chivu sulla panchina dell’ Inter, e per Frattesi si apre una nuova possibilità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, ora l’addio non è più scontato: c’è un fattore decisivo

Frattesi è rimasto 90 minuti in panchina e nel postpartita si è sfogato col suo allenatore: "Perché non mi hai fatto entrare?" Se Inzaghi resterà, è scontato l'addio del centrocampista che la Roma non ha mai dimenticato. Ma la valutazione dell'Inter, ad ora, resta

Frattesi non ha mai fatto mistero di trovarsi alla grande in questo spogliatoio e, più in generale, nell'Inter. Tutto passerà dalle prospettive tecniche che si chiariranno probabilmente fra qualche tempo

